Техническая неисправность транспортного средства – одна из многих причин ДТП. Итак, сколько аварий происходит из-за управления неисправными автомобилями?

Украинские чиновники всеми силами пытаются вернуть отмененную восемь лет назад процедуру коррупционного техосмотра. Главный мотив – евроинтеграция и повышение безопасности на дорогах. Поэтому давайте выясним, сколько на самом деле ДТП происходит из-за технических неисправностей.

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Согласно официальному отчету Нацполиции в июле 2019 года в Украине произошло 31 ДТП из-за “управления неисправным транспортным средством”. 115 ДТП возникли “по вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС” и 93 ДТП “с участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”.

Всего в июле 2019 года произошло 13 193 ДТП. Получается, что из-за “управления неисправным транспортным средством” произошло 0,24% от общего количества ДТП. Менее 1% возникли “по вине водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”. И 0,7% ДТП было совершено с участием водителей автотранспорта, сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС”.

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Следовательно, даже если возврат техосмотра полностью сделает невозможным эксплуатацию неисправных автомобилей это не будет иметь почти никакого влияния на общее количество ДТП.

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