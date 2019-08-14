Розмитнення авто у Німеччині – прозора та зрозуміла процедура. Автомобілі з ЄС до Німеччини експортуються без мит, а якщо німець захоче привезти авто, наприклад, з США – доведеться заплатити 10 % мита.

На відміну від України, де вартість розмитнення автомобіля сягає 250-650% від його ціни, у Німеччині відсутній акциз. Саме тому при ввезені автомобіля не з країн ЄС німці платять лише 10% та ПДВ.

Читайте також: Розмитнення вживаних авто значно подешевшає – Schwacke відмінять

Новий очільник митної служби України Максим Нефьодов запропонував скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів на основі даних про уже ввезені машини. Наразі українські митники використовують німецькі каталоги "Шваке" для вираховування мита.

Це абсолютно відкрита платформа, де будь-хто за оплату у 7 євро 90 центів може отримати інформацію про вартість автомобіля. Для цього треба внести дані про авто - такі як модель, рік випуску, пробіг, комплектація, пошкодження.

При здавалося б прозорій базі українські митники часто вдаються до маніпуляцій з каталогами"Шваке" в результаті чого митна вартість виявляється значно вищою, а ніж реальна ціна вживаного авто.

Також цікаво: Калькулятор розмитнення авто в Україні