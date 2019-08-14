Растаможка автомобиля в Германии – прозрачная и понятная процедура. Автомобили из ЕС в Германию экспортируются без пошлин, а если немец захочет привезти автомобиль, например, из США – придется заплатить 10% пошлины.

В отличие от Украины, где стоимость растаможки автомобиля достигает 250-650% от его цены, в Германии отсутствует акциз. Именно поэтому при ввозе автомобиля не из стран ЕС немцы платят только 10% и НДС.

Читайте также: Растаможка подержанных авто значительно подешевеет – Schwacke отменят

Новый глава таможенной службы Украины Максим Нефедов предложил составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных об уже ввезенные машинах. Сейчас украинские таможенники используют немецкие каталоги "Шваке" для вычисления пошлины.

Это абсолютно открытая платформа, где любой за плату в 7 евро 90 центов может получить информацию о стоимости автомобиля. Для этого надо внести данные об автомобиле – такие как модель, год выпуска, пробег, комплектация, повреждения.

При кажущейся прозрачной базе украинские таможенники часто прибегают к манипуляциям с каталогами "Шваке" в результате чего таможенная стоимость оказывается значительно выше, нежели реальная цена подержанного автомобиля.

Также интересно: Калькулятор растаможки авто в Украине