Новый глава таможни Максим Нефедов раскритиковал использование таможней каталогов Schwacke, с помощью которых таможенники завышают базовую стоимость автомобилей и предложил альтернативу.

В Украине планируют сделать процесс растаможивания автомобилей максимально прозрачным, чтобы уничтожить коррупцию на таможне и позволить автомобилистам самостоятельно просчитывать стоимость машин.

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По словам нового главы таможни, пока люди узнают об объеме пошлин, которые они должны заплатить и как таможня будет оценивать машину, уже непосредственно на границе. Он признал, что причиной этому служат “какие-то таинственные и засекреченные каталоги Schwacke”.

"Если вы приедете на границу – на границе есть так называемые таинственные каталоги Schwacke, по которым определяется цена, и кому-то пропускают (авто), кому-то доначисляют (пошлину), а кому-то – доначисляют втрое", –рассказал Нефедов.

Он отметил, что детальной статистики ни у кого нет и никто не знает деталей, как именно начисляют налоги на авто. Поэтому среди автомобилистов появилось немало слухов, что разные таможни используют различные индикативы, а весь процесс растаможивания "мягко говоря, полулегальный".

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Чтобы решить такую проблему, Нефедов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных об уже ввезенных машинах (таможенная стоимость которых тоже определялась по каталогам Schwacke). Он подчеркнул, что цены невозможно указать точно, но все же стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации, должна быть в примерно одинаковых ценовых рамках.

По его мнению, создание такой базы должно снизить коррупцию на таможнях, защитить автомобилистов и позволить им заранее знать, сколько придется платить за растаможку.

Напомним, что рассчитать растаможку авто можно на нашем калькуляторе.