Новий голова митниці Максим Нефьодов розкритикував використання митницею каталогів Schwacke, за допомогою яких митники завищують базову вартість автомобілів і запропонував альтернативу.

В Україні планують зробити процес розмитнення автомобілів максимально прозорим, щоб знищити корупцію на митниці і дозволити автомобілістам самостійно прораховувати вартість машин.

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За словами нового голови митниці, наразі люди дізнаються про обсяг мит, які вони мають сплатити і як митниця буде оцінювати машину, уже безпосередньо на кордоні. Він визнав, що причиною цьому служать “якісь таємничі і засекречені каталоги Schwacke”.

"Якщо ви приїдете на кордон – на кордоні є так звані утаємничені каталоги Schwacke, за якими визначається ціна, і комусь пропускають (авто), комусь донараховують (мито), а комусь – донараховують утричі", - розповів Нефьодов.

Він зазначив, що насправді детальної статистики ні у кого немає і ніхто не знає деталей, як саме нараховують податки на авто. Через це серед автомобілістів з'явилось чимало чуток, що різні митниці використовують різні індикативи, а весь процес розмитнення "м’яко кажучи, напівлегальний".

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Щоб вирішити таку проблему, Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів на основі даних про уже ввезені машини (митна вартість яких теж визначалась по каталогам Schwacke). Він підкреслив, що ціни неможливо вказати точно, але все ж вартість розмитнення однакових авто, незалежно від комплектації, повинна бути у приблизно однакових цінових рамках.

На його думку створення такої бази повинно знизити корупцію на митницях, захистити автомобілістів і дозволити їм заздалегідь знати, скільки доведеться платити за розмитнення.

Нагадаємо, що розрахувати розмитення авто можна на нашому калькуляторі.