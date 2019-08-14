Налоговики отчитались о 3588 "элитных" авто на всю Украину. От плательщиков транспортного налога в бюджет страны поступило почти 90 млн грн.

Уверены, что именно вас тема транспортного налога сейчас касается лишь на 0,05%. Да потому, что общий парк легковых автомобилей в Украине составляет около 7 миллионов единиц, а элитных авто среди них пока оказалось лишь 3588 штук.

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Это количество мы определили, разделив 89.7 млн грн на 25 000 (годовая ставка налога). Ведь именно столько денег, как сообщает ГФС, с начала года было уплачено за "элитные" автомобили.

Кстати, об "элитных": это те, что дороже 1 564 875 грн и не старше 5-летнего возраста. К тому же еще и конкретная модель/модификация должна быть включена в реестр, который ежегодно готовит Минэкономразвития. Объем двигателя значения не имеет – в списке объектов налогообложения даже несколько электромобилей: Tesla, Jaguar и BMW.

Согласно Налоговому кодексу, до 1 июля должны быть уведомлены все плательщики, которые обязаны заплатить этот "налог на роскошь" в течение 60 дней. Соответственно, полная картина по уплате транспортного налога станет известна к концу лета, однако вряд ли количество обложенных автомобилей возрастет существенно. Вот и как теперь говорить "вокруг одни "крутые", если официально их всего 3588 на всю Украину!

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