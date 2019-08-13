В свое время она завоевала звание самой быстрой лодки в мире.

На портале DuPont Registry появилось объявление о продаже гоночного глиссера Arno XI с двигателем Ferrari, построенного в 1952 году.

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Суперкорабль был создан по заказу Ахилла Кастольди, который стремился установить мировой рекорд скорости на воде, а силовую установку, по слухам, распорядился выделить сам Энцо Феррари.

Фото: гидроплан Arno XI / RM Sotheby's

Строительство лодки вела верфь Cantiere Timossi, которая базируется на итальянском озере Комо. Моторка представляет собой судно с корпусом из лиственных пород дерева, покрытых шпоном красного дерева. От Ferrari ему достался 4,5-литровый V12 от модели 375. Причем в гоночной спецификации, по приказу Энцо Феррари. Что означает отдачу агрегата в более чем 600 лошадиных сил, против 385 в “дорожной” спецификации.

В результате, в 1953 году Кастольди разогнал лодку до 241,7 км/ч, установив рекорд скорости в классе катеров массой 800 килограммов, который никому не удалось превзойти до сих пор.

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