"Укртрансбезопасность" задержала грузовик общей массой 109,5 тонн. Штраф за перегруз составляет почти миллион гривен – и он был оплачен.

7 августа 2019 года сотрудниками Управления “Укртрансбезопасности” в Черкасской области вместе с патрульной полицией на дороге Киев-Одесса задержан грузовик, перевозивший огромное оборудование.

В Разрешении на участие в дорожном движении общий вес автопоезда с грузом должен был составлять 69 500 ​​кг. Но при контрольном взвешивании был обнаружен рекордный перегруз – на 39 950 кг. Таким образом общий вес автопоезда составил 109 450 кг!

За это нарушение было составлен Акт по ст. 48 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и начислен штраф в размере 32 274,87 евро.

Перевозчик уже перечислил этот штраф в гривнах, который составляет 919 199,76 грн. в Государственный бюджет Украины.

Напомним, что рекордный штраф за перегрузки – 154 тысячи евро.