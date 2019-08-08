"Укртрансбезпека" затримала вантажівку загальною масою 109,5 тон. Штраф за перевантаження становить майже мільйон гривень – і він був сплачений.

Сьомого серпня 2019 року працівниками Управління Укртрансбезпеки у Черкаській області разом з патрульною поліцією на дорозі Київ-Одеса затримано вантажівку, яка перевозила величезне обладнання.

У Дозволі на участь у дорожньому русі загальна вага автопоїзду з вантажем мала складати 69500 кг. Але при контрольному зважуванні було виявлено рекордне перевантаження - на 39 950 кг. Таким чином загальна вага автопоїзду склала 109 450 кг!

За це порушення було складено Акт за ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" та нараховано штраф на суму 32274,87 євро.

Перевізник вже перерахував цей штраф у гривнях, який становить 919 199,76 грн. до Державного бюджету України.

Нагадаємо, що рекордний штраф за перевантаження - 154 тисячі євро.