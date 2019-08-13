Свого часу він завоював звання найшвидшого човна у світі.

На порталі DuPont Registry з'явилось оголошення про продаж гоночного глісера Arno XI з двигуном Ferrari, побудованого у 1952 році.

Також цікаво: Корчфест у Києві: дріфт та показуха на останні гроші

Суперчовен був створений на замовлення Ахілла Кастольді, який прагнув встановити світовий рекорд швидкості на воді, а силову установку, за чутками, розпорядився виділити сам Енцо Феррарі.

Фото: гідроплейн Arno XI / RM Sotheby's

Будівництво човна вела верф Cantiere Timossi, що базується на італійському озері Комо. Моторка являє собою судно з корпусом з листяних порід дерева, вкритих шпоном червоного дерева. Від Ferrari йому дістався 4,5-літровий V12 від моделі 375. Причому у гоночній специфікації, за наказом Енцо Феррарі. Що означає віддачу агрегата у більш ніж 600 кінських сил, проти 385 у “дорожній” специфікації.



У результаті, в 1953 році Кастольді розігнав човен до 241,7 км/год, встановивши рекорд швидкості в класі катерів масою 800 кілограмів, яке й досі нікому не вдалось перевершити.

Також цікаво: За проїзд 109-тонної вантажівки сплачено штраф майже мільйон гривень