Офіційний чемпіонат України з дріфту не кожному по кишені. Та тепер можна заслужити звання справжнього дріфтера буквально за копійки.

10 серпня у Киеєві пройшов “Фестиваль автомобільних субкультур Корчфест“, який об’єднав всіх, хто будує, їздить або просто любить незвичні автомобілі.

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У цьогорічній програмі фестивалю Корчфест, який проходив на Льодовому стадіоні в столиці, були змагання з дріфту, парад дріфтерів та виставка “корчів” – тюнінгованих гоночних машин та “бойової класики”, а також змагання з дріфту на радіокерованих моделях.

Головна подія фестивалю – дріфт-змагання, привабила чимало учасників. Серед них були як професійні спортсмени, так і аматори-самоучки. Так, серед учасників особливо виділявся наймолодший дріфтер віком 12 років (#Меликийжигулист), який разом з батьком зібрав собі бойового “корчп” зі старих “Жигулів”.

Оцініть “корчі”, представлені на фестивалі Корчфест у нашій галереї (129 фото) та на відео:

Автомобілі на фестивалі Корчфест / Авто24

Фото: цікаві автомобілі глядачів / Авто24

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