Официальный чемпионат Украины по дрифту не каждому по карману. Но теперь можно заслужить звание настоящего дрифтера буквально за копейки.

10 августа в Киеве прошел “Фестиваль автомобильных субкультур Корчфест“, который объединил всех, кто строит, ездит или просто любит необычные автомобили.

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В нынешней программе фестиваля Корчфест, который проходил на Ледовом стадионе в столице, были соревнования по дрифту, парад дрифтеров и выставка “коряг” – тюнингованных гоночных машин и “боевой классики”, а также соревнования по дрифту на радиоуправляемых моделях.

Главное событие фестиваля – дрифт-соревнование, привлекло немало участников. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители-самоучки. Так, среди участников особенно выделялся самый молодой дрифтер в возрасте 12 лет (#Меликийжигулист), который вместе с отцом собрал себе боевую “корягу” из старых “Жигулей”.

Оцените “коряги”, представленные на фестивале Корчфест в нашей галерее (129 фото) и видео:

Автомобили на фестивале Корчфест / Авто24

Фото: интересные автомобили зрителей / Авто24

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