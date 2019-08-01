Этот "Запорожец" среднемоторный и имеет 260 лошадиных сил мощности.

Итальянские суперкары стоят от 200 тысяч долларов, а этот “Запорожец” оценен в 313 тысяч. В нем мало осталось от оригинального ЗАЗ-965, но главное он сохранил: внешний вид и шильдик на капоте.

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Этот "Запорожец" собран из двух "Горбатых" и двух Lotus Exige. От британского спорткара автомобилю достались шасси и двигатель. Силовой агрегат размещен сзади в пределах базы. Это 16-клапанный 1.8 DOHC производства Toyota/Yamaha, обозначенный как 2ZZ-GE, мощностью в 193 л. с. С помощью компрессора и новых настроек его мощность была увеличена до 260 л. с. По информации авторов видео, создателям автомобиля удалось разогнать его до максимальной скорости в 220 км/час.



Автомобиль имеет много интересных деталей: фары главного света от мотоциклов Harley-Davidson, дверь с электроприводом, съемный руль, дополнительные приборы в бардачке, воздухозаборники с электроприводами и тому подобное.

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