Цей "Запорожець" середньомоторний і має 260 кінських сил потужності.

Італійські суперкари коштують від 200 тисяч доларів, а цей “Запорожець” оцінений у 313 тисяч. У ньому мало лишилось від оригінального ЗАЗ-965, але головне він зберіг: зовнішній вигляд та шильдик на капоті.

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Цей “Запорожець” зібраний з двох “Горбатих” та двох Lotus Exige. Від британського спорткара автомобілю дісталось шасі та двигун. Силовий агрегат розміщений ззаду в межах бази. Це 16-клапанний 1.8 DOHC виробництва Toyota/Yamaha, позначений як 2ZZ-GE, потужністю у 193 к.с. За допомогою компресора та нових налаштувань його потужність була збільшена до 260 к.с. За інформацією авторів відео, творцям автомобіля вдалось розігнати його до максимальної швидкості у 220 км/год.



Автомобіль має багато цікавих деталей, як то фари головного світла від мотоциклів Harley-Davidson, двері з електроприводом, зйомне кермо, додаткові прилади в бардачку, повітрозабірники з електроприводами тощо.

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