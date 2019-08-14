Оновлення вийшло настільки вдалим, що візуально машина сприймається, як наступне покоління.

Усього два зображення, що з’явились на офіційній сторінці Kia South Korea у Facebook, відкривають завісу над оновленим кросовером, відомим як Mohave та Borrego.

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Середньорозмірний кросовер Kia Mohave був створений спеціально для ринку США і довгий час був найбільшою моделлю марки. З часом кросовер вийшов у продаж також на ринках Кореї й Китаю. Лише з нещодавньою появою Telluride у лінійці Kia з’явився більший автомобіль.

Пара зображень дозволяє побачити, що оновлений у 2017 році Mohave отримав пластичну хірургію тіла, виконану за ескізами концепта Mohave Masterpiece. У дизайні також прослідковуються обриси Telluride.

Фото: Kia Mohave 2017 та 2020 модельного року / Kia

Передня частина Mohave змінилась радикально і потягнула за собою появу нового капота, бампера та передніх крил. А от корма зберегла форми, лиш задні фари злились в одну суцільну, тож тут знадобилась лиш нова дверка багажника.

Фото: Kia Mohave 2017 та 2020 / Kia

Бейджики на кормі свідчать про те, що Mohave матиме знайомий 3-літровий турбодизель V6 потужністю у 256 коней та 560 ньютонметрів. Шильдик 4WD підкріплений шестиболтовим кріпленням колісних дисків, що свідчить про позашляховий потенціал новинки.

Інформації про час появи на ринку оновленого Kia Mohave поки немає. Так чи інакше, поставляти модель в Україну не планується.

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