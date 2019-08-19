Ательє Brabus підготувало люксову версію Mercedes-Benz V-Class 250d.

Серіне виконання Brabus Mercedes V250d оцінюється майже у 300 тисяч євро, однак тюнінг-ательє готове виконати практично будь-які забаганки замовника, який не пошкодує грошей на особливі опції.

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Mercedes-Maybach S650 коштує від 175 тисяч євро. Версія Pullman з подовженою колісною базою оцінюється мінімум в 537 тисяч євро. Та жоден з “Майбахів” не може запропонувати за свої гроші стільки простору, як довгобазний мінівен Mercedes-Benz V-Class від Brabus. Остаточна ціна автомобіля залежить від персоналізації і використаних матеріалів, а за мінівен у шаблонному виконанні Brabus запитує 296 395 євро.

Зовні V-Class від Brabus легко впізнати за великим логотипом на радіаторній решітці, 19-дюймовим колісним дискам власного дизайну та парі двоствольних патрубків вихлопу. Під капотом знаходиться доопрацьований 4-циліндровий дизель потужністю у 235 кінських сил. Мінівен має дуже непоганий для свого класу розгін до сотні – 8,8 секунди та максималку у 210 кілометрів на годину.

Головне в розкішному мікроавтобусі – внутрішній простір. Важливим пасажирам відведено чотири мультиконтурних крісла з підігрівом, вентиляцією й масажем та оздоблені шкірою Nappa. Тюнери пропонують на вибір кілька стандартних конфігурацій салону або можливість замовити щось особливе. Наприклад, одномісний пасажирський відсік.

Фото: Brabus Mercedes-Benz V-Class / Brabus

Стандартне оснащення включає перегородку між кабіною та пасажирським відсіком, електричні штори на вікнах, підстаканники з охолодженням і підігрівом, приставку PlayStation 4 Slim, точку доступу до інтернету, супутникове телебачення та телевізор з діагоналлю в 21,5 дюйми, по кілька USB-портів для кожного пасажира й індивідуальну лампа для читання, амбієнтна підсвітку та “зоряне небо” на стелі.

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