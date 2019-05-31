Выбираете машину для семьи? Обратите внимание на эти модели.

Рейтинги составлены для новых автомобилей, которые присутствуют на рынке в 2019 году. Первый – от американского издания Edmunds, второй – от британского портала Аutoexpress.

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Европейцы и американцы совершенно по-разному подходят к оценке и выбору автомобиля для семей с детьми. Если в американском рейтинге преобладают громоздкие кроссоверы, большие седаны и минивэны, то европейцы предпочитают компактные модели, среди которых даже есть хэтчбеки.

Интересно, что в списке ТОП-10 от Edmunds есть даже пикап – без него рейтинг был бы не полным для жителей США. При этом – ни одного электрокара или хотя бы гибрида. Сравните с европейским выбором.

Лучшие семейные автомобили по версии Edmunds:

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Лучшие семейные автомобили по версии Аutoexpress:

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