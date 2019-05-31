Выбираете машину для семьи? Обратите внимание на эти модели.
Рейтинги составлены для новых автомобилей, которые присутствуют на рынке в 2019 году. Первый – от американского издания Edmunds, второй – от британского портала Аutoexpress.
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Европейцы и американцы совершенно по-разному подходят к оценке и выбору автомобиля для семей с детьми. Если в американском рейтинге преобладают громоздкие кроссоверы, большие седаны и минивэны, то европейцы предпочитают компактные модели, среди которых даже есть хэтчбеки.
Интересно, что в списке ТОП-10 от Edmunds есть даже пикап – без него рейтинг был бы не полным для жителей США. При этом – ни одного электрокара или хотя бы гибрида. Сравните с европейским выбором.
Лучшие семейные автомобили по версии Edmunds:
- Лучший среднеразмерный кроссовер – Honda CR-V;
- Лучший полноразмерный кроссовер – Kia Telluride;
- Лучший среднеразмерный кроссовер премиум – Volvo XC60
- Лучший полноразмерный кроссовер премиум – Lincoln Navigator;
- Лучший семейный автомобиль – Honda Accord;
- Лучший семейный автомобиль премиум – Mercedes-Benz E-Класс
- Лучший минивэн – Honda Odyssey;
- Лучший семейный пикап – Ram 1500.
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Лучшие семейные автомобили по версии Аutoexpress:
- Vauxhall/Opel Insignia Grand Sport;
- Volkswagen Golf;
- Skoda Superb;
- Ford Focus;
- Toyota Prius;
- Citroen C4 SpaceTourer;
- Kia e-Niro;
- Hyundai Kona Electric;
- Skoda Karoq;
- Peugeot 3008.
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