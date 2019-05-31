Выбираете машину для семьи? Обратите внимание на эти модели.

Рейтинги составлены для новых автомобилей, которые присутствуют на рынке в 2019 году. Первый – от американского издания Edmunds, второй – от британского портала Аutoexpress.

Также интересно: Lexus представил обновленный RX 2020 модельного года

Европейцы и американцы совершенно по-разному подходят к оценке и выбору автомобиля для семей с детьми. Если в американском рейтинге преобладают громоздкие кроссоверы, большие седаны и минивэны, то европейцы предпочитают компактные модели, среди которых даже есть хэтчбеки.

Интересно, что в списке ТОП-10 от Edmunds есть даже пикап – без него рейтинг был бы не полным для жителей США. При этом – ни одного электрокара или хотя бы гибрида. Сравните с европейским выбором.

Лучшие семейные автомобили по версии Edmunds:

  1. Лучший среднеразмерный кроссовер – Honda CR-V;
  2. Лучший полноразмерный кроссовер – Kia Telluride;
  3. Лучший среднеразмерный кроссовер премиум – Volvo XC60
  4. Лучший полноразмерный кроссовер премиум – Lincoln Navigator;
  5. Лучший семейный автомобиль – Honda Accord;
  6. Лучший семейный автомобиль премиум – Mercedes-Benz E-Класс
  7. Лучший минивэн – Honda Odyssey;
  8. Лучший семейный пикап – Ram 1500.

Также интересно: Топ-15 автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы

Insignia Grand Sport

Лучшие семейные автомобили по версии Аutoexpress:

  1. Vauxhall/Opel Insignia Grand Sport;
  2. Volkswagen Golf;
  3. Skoda Superb;
  4. Ford Focus;
  5. Toyota Prius;
  6. Citroen C4 SpaceTourer;
  7. Kia e-Niro;
  8. Hyundai Kona Electric;
  9. Skoda Karoq;
  10. Peugeot 3008.

Также интересно: Kia Seltos: так выглядит серийная версия концепта Signature SP