Обираєте машину для родини? Зверніть увагу на ці моделі.

Рейтинги складені для нових авто, що присутні на ринку у 2019 році. Перший – від американського видання Edmunds, другий – від британського порталу Аutoexpress.

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Європейці та американці зовсім по-різному підходять до оцінки і вибору автомобіля для родин з дітьми. Якщо в американському рейтингу переважають громіздкі кросовери, великі седани й мінівени, то європейці віддають перевагу компактнішим моделям, серед яких навіть є хетчбеки.

Цікаво, що у списку ТОП-10 від Edmunds є навіть пікап – без нього рейтинг був би не повним для мешканців США. При цьому – жодного електрокара чи хоча б гібрида. Порівняйте з європейським вибором.

Кращі сімейні автомобілі за версією Edmunds:

Кращий середньорозмірний кросовер – Honda CR-V; Кращий повнорозмірний кросовер - Kia Telluride; Кращий середньорозмірний кросовер преміум – Volvo XC60 Кращий повнорозмірний кросовер преміум – Lincoln Navigator; Кращий сімейний автомобіль – Honda Accord; Кращий сімейний автомобіль преміум – Mercedes-Benz E-Клас Кращий мінівен – Honda Odyssey; Кращий сімейний пікап – Ram 1500.

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Кращі сімейні автомобілі за версією Аutoexpress:

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