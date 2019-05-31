Обираєте машину для родини? Зверніть увагу на ці моделі.

Рейтинги складені для нових авто, що присутні на ринку у 2019 році. Перший – від американського видання Edmunds, другий – від британського порталу Аutoexpress.

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Європейці та американці зовсім по-різному підходять до оцінки і вибору автомобіля для родин з дітьми. Якщо в американському рейтингу переважають громіздкі кросовери, великі седани й мінівени, то європейці віддають перевагу компактнішим моделям, серед яких навіть є хетчбеки.

Цікаво, що у списку ТОП-10 від Edmunds є навіть пікап – без нього рейтинг був би не повним для мешканців США. При цьому – жодного електрокара чи хоча б гібрида. Порівняйте з європейським вибором.

Кращі сімейні автомобілі за версією Edmunds:

  1. Кращий середньорозмірний кросовер – Honda CR-V;
  2. Кращий повнорозмірний кросовер - Kia Telluride;
  3. Кращий середньорозмірний кросовер преміум – Volvo XC60
  4. Кращий повнорозмірний кросовер преміум – Lincoln Navigator;
  5. Кращий сімейний автомобіль – Honda Accord;
  6. Кращий сімейний автомобіль преміум – Mercedes-Benz E-Клас
  7. Кращий мінівен – Honda Odyssey;
  8. Кращий сімейний пікап – Ram 1500.

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Insignia Grand Sport

Кращі сімейні автомобілі за версією Аutoexpress:

  1. Vauxhall/Opel Insignia Grand Sport;
  2. Volkswagen Golf;
  3. Skoda Superb;
  4. Ford Focus;
  5. Toyota Prius;
  6. Citroen C4 SpaceTourer;
  7. Kia e-Niro;
  8. Hyundai Kona Electric;
  9. Skoda Karoq;
  10. Peugeot 3008.

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