Обираєте машину для родини? Зверніть увагу на ці моделі.
Рейтинги складені для нових авто, що присутні на ринку у 2019 році. Перший – від американського видання Edmunds, другий – від британського порталу Аutoexpress.
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Європейці та американці зовсім по-різному підходять до оцінки і вибору автомобіля для родин з дітьми. Якщо в американському рейтингу переважають громіздкі кросовери, великі седани й мінівени, то європейці віддають перевагу компактнішим моделям, серед яких навіть є хетчбеки.
Цікаво, що у списку ТОП-10 від Edmunds є навіть пікап – без нього рейтинг був би не повним для мешканців США. При цьому – жодного електрокара чи хоча б гібрида. Порівняйте з європейським вибором.
Кращі сімейні автомобілі за версією Edmunds:
- Кращий середньорозмірний кросовер – Honda CR-V;
- Кращий повнорозмірний кросовер - Kia Telluride;
- Кращий середньорозмірний кросовер преміум – Volvo XC60
- Кращий повнорозмірний кросовер преміум – Lincoln Navigator;
- Кращий сімейний автомобіль – Honda Accord;
- Кращий сімейний автомобіль преміум – Mercedes-Benz E-Клас
- Кращий мінівен – Honda Odyssey;
- Кращий сімейний пікап – Ram 1500.
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Кращі сімейні автомобілі за версією Аutoexpress:
- Vauxhall/Opel Insignia Grand Sport;
- Volkswagen Golf;
- Skoda Superb;
- Ford Focus;
- Toyota Prius;
- Citroen C4 SpaceTourer;
- Kia e-Niro;
- Hyundai Kona Electric;
- Skoda Karoq;
- Peugeot 3008.
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