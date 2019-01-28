Американская независимая организация iSeeCars провела исследование, проанализировав информацию о 750 тысячах автомобилей, проданных в США с 1981 по 2003 год.

Для того, кто выбирает автомобиль на вторичном, такой показатель как продолжительность владения может стать ценной информацией и аргументом в пользу той или иной модели.

Также интересно: Сколько нужно времени честному украинцу, чтобы накопить на авто

Странным образом в шортлисте из 15 машин, составленном экспертами iSeeCars, все автомобили оказались японскими. Доминирующую позицию занимает Toyota – автомобили этой марки чаще всего встречаются в списке. Выборка проводилась для автомобилей, проданных в США с 1981 по 2003 год.

15. Toyota Avalon

14. Toyota 4Runner

13. Acura MDX

12. Toyota Camry

11. Toyota RAV4

Также интересно: Сколько потратили украинцы на покупку новых авто в 2018 году

10. Subaru Forester

9. Honda CR-V

8. Honda Odyssey

7. Toyota Tacoma

6. Toyota Sequoia

Также интересно: Женевский автосалон 2019: главные премьеры весны

5. Toyota Tundra

4. Honda Pilot

3. Toyota Sienna

2. Toyota Prius

1. Toyota Highlander

Топ 15 автомобилей, которые владельцы не продают 15 и более лет
Позиция Автомобиль Процент владельцев,
владеющих машиной
более 15 лет
1 Toyota Highlander 18.5%
2 Toyota Prius 16.2%
3 Toyota Sienna 16.1%
4 Honda Pilot 15.3%
5 Toyota Tundra 14.1%
6 Toyota Sequoia 13.5%
7 Toyota Tacoma 13.4%
8 Honda Odyssey 12.6%
9 Honda CR-V 12.4%
10 Subaru Forester 12.1%
11 Toyota RAV4 12.1%
12 Toyota Camry 11.5%
13 Acura MDX 11.4%
14 Toyota 4Runner 11.2%
15 Toyota Avalon 10.8%
Середний показатель 7.5%

Также интересно: McLaren MCLExtreme: рожденный в 2050 году