Американская независимая организация iSeeCars провела исследование, проанализировав информацию о 750 тысячах автомобилей, проданных в США с 1981 по 2003 год.
Для того, кто выбирает автомобиль на вторичном, такой показатель как продолжительность владения может стать ценной информацией и аргументом в пользу той или иной модели.
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Странным образом в шортлисте из 15 машин, составленном экспертами iSeeCars, все автомобили оказались японскими. Доминирующую позицию занимает Toyota – автомобили этой марки чаще всего встречаются в списке. Выборка проводилась для автомобилей, проданных в США с 1981 по 2003 год.
15. Toyota Avalon
14. Toyota 4Runner
13. Acura MDX
12. Toyota Camry
11. Toyota RAV4
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10. Subaru Forester
9. Honda CR-V
8. Honda Odyssey
7. Toyota Tacoma
6. Toyota Sequoia
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5. Toyota Tundra
4. Honda Pilot
3. Toyota Sienna
2. Toyota Prius
1. Toyota Highlander
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Топ 15 автомобилей, которые владельцы не продают 15 и более лет
|Позиция
|Автомобиль
|Процент владельцев,
владеющих машиной
более 15 лет
|1
|Toyota Highlander
|18.5%
|2
|Toyota Prius
|16.2%
|3
|Toyota Sienna
|16.1%
|4
|Honda Pilot
|15.3%
|5
|Toyota Tundra
|14.1%
|6
|Toyota Sequoia
|13.5%
|7
|Toyota Tacoma
|13.4%
|8
|Honda Odyssey
|12.6%
|9
|Honda CR-V
|12.4%
|10
|Subaru Forester
|12.1%
|11
|Toyota RAV4
|12.1%
|12
|Toyota Camry
|11.5%
|13
|Acura MDX
|11.4%
|14
|Toyota 4Runner
|11.2%
|15
|Toyota Avalon
|10.8%
|Середний показатель
|7.5%
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