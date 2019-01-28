Американская независимая организация iSeeCars провела исследование, проанализировав информацию о 750 тысячах автомобилей, проданных в США с 1981 по 2003 год.

Для того, кто выбирает автомобиль на вторичном, такой показатель как продолжительность владения может стать ценной информацией и аргументом в пользу той или иной модели.

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Странным образом в шортлисте из 15 машин, составленном экспертами iSeeCars, все автомобили оказались японскими. Доминирующую позицию занимает Toyota – автомобили этой марки чаще всего встречаются в списке. Выборка проводилась для автомобилей, проданных в США с 1981 по 2003 год.

15. Toyota Avalon

14. Toyota 4Runner

13. Acura MDX

12. Toyota Camry

11. Toyota RAV4

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10. Subaru Forester

9. Honda CR-V

8. Honda Odyssey

7. Toyota Tacoma

6. Toyota Sequoia

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5. Toyota Tundra

4. Honda Pilot

3. Toyota Sienna

2. Toyota Prius

1. Toyota Highlander

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