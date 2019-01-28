Американська незалежна організація iSeeCars провела дослідження, проаналізувавши інформацію про 750 тисяч автомобілів, проданих у США з 1981 по 2003 рік.

Для того, хто обирає автомобіль на вторинному, такий показник, як тривалість володіння може стати цінною інофрмацією та аргументом на користь тієї чи іншої моделі.

Також цікаво: Скільки потрібно часу чесному українцю, аби назбирати на авто

Дивним чином у шортлісті з 15 машин, складеному експертами iSeeCars усі автомобілі виявились японськими. Домінуючу позицію займає Toyota – автомобілі цієї марки найчастіше зустрічаються у списку. Вибірка проводилась для автомобілів, проданих у США з 1981 по 2003 рік.

15. Toyota Avalon

14. Toyota 4Runner

13. Acura MDX

12. Toyota Camry

11. Toyota RAV4

Також цікаво: Скільки витратили українці на покупку нових авто в 2018 році

10. Subaru Forester

9. Honda CR-V

8. Honda Odyssey

7. Toyota Tacoma

6. Toyota Sequoia

Також цікаво: Женевський автосалон 2019: головні прем'єри весни

5. Toyota Tundra

4. Honda Pilot

3. Toyota Sienna

2. Toyota Prius

1. Toyota Highlander

Топ 15 автомобілів, які власники не продають 15 і більше років Позиція Автомобіль Відсоток власників,

що володіють машиною

більше 15 років 1 Toyota Highlander 18.5% 2 Toyota Prius 16.2% 3 Toyota Sienna 16.1% 4 Honda Pilot 15.3% 5 Toyota Tundra 14.1% 6 Toyota Sequoia 13.5% 7 Toyota Tacoma 13.4% 8 Honda Odyssey 12.6% 9 Honda CR-V 12.4% 10 Subaru Forester 12.1% 11 Toyota RAV4 12.1% 12 Toyota Camry 11.5% 13 Acura MDX 11.4% 14 Toyota 4Runner 11.2% 15 Toyota Avalon 10.8% Середній показник 7.5%

Також цікаво: McLaren MCLExtreme: народжений у 2050 році