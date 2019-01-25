Компанія McLaren показала вражаюче деталізовану візуалізацію автомобіля та концепції для Гран Прі 2050 року.

Концепт під назвою MCLExtreme демонструє бачення марки McLaren автомобільних перегонів у великому спорті через 30 років.

Також цікаво: Молодший Шумахер вийшов на новий рівень і вже за крок від Формула 1

McLaren MCLExtreme має безліч цікавих особливостей. Це електрокар з заднім приводом, здатний розвивати швидкість до 500 км/год. Він оснащений аеродинамічними елементами, які можуть змінювати форму. Так, бічні понтони, за задумом авторів, можуть розширюватися як зябра білої акули. Болід має закритий кокпіт з кріслом для пілота і кермом, що піднімається разом з прозорим куполом.

Фото: концепт McLaren MCLExtreme 2050 / McLaren

Шини MCLExtreme здатні відновлюватись на ходу, а водієві допомагає штучний інтелект автомобіля, який виконує функції другого пілота або штурмана.

Крім зображень машини, McLaren показала, як буде виглядати сам пілот, а точніше його костюм та траса для перегонів. Автори концепту вважають, що зі збільшенням швидкостей на треку, самі траси стануть значно більшими.

Дивіться також: Літаючий авто Boeing вже реальність – компанія показала на відео зліт і посадку

Також в гонках майбутнього будуть спеціальні періоди, коли пілоти залишаться без допомоги штучного інтелекту і командного містка – це додасть непередбачуваності.

Характеристики нових машин змусять переглянути гоночні комбінезони. Вони будуть подібними на костюми пілотів понадзвукових винищувачів. Незгораючий комбінезон контролюватиме тиск пілота та інші параметри, аби запобігти надмірним перенавантаженням, задіявши аналітичні здібності штучного інтелекту для аналізу данних.



Глядачам може сподобатись така річ, як візуалізація емоцій пілота за допомогою кольору автомобіля. світлодіодна підсвітка змінює колір на червоний, коли гонщик злиться, на жовтий – коли радіє і так далі.

Також цікаво: Женевський автосалон 2019: головні прем'єри весни