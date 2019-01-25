Компания McLaren показала впечатляюще детализированную визуализацию автомобиля и концепции для Гран При 2050 года.

Концепт под названием MCLExtreme демонстрирует видение марки McLaren автомобильных гонок в большом спорте через 30 лет.

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McLaren MCLExtreme имеет множество интересных особенностей. Это электрокар с задним приводом, способный развивать скорость до 500 км/час. Он оснащен аэродинамическими элементами, которые могут изменять форму. Так, боковые понтоны, по замыслу авторов, могут расширяться как жабры белой акулы. Болид имеет закрытый кокпит с креслом для пилота и рулем, который поднимается вместе с прозрачным куполом.

Фото: концепт McLaren MCLExtreme 2050 / McLaren

Шины MCLExtreme способны восстанавливаться на ходу, а водителю помогает искусственный интеллект автомобиля, который выполняет функции второго пилота или штурмана.

Кроме изображений машины, McLaren показала, как будет выглядеть сам пилот, а точнее его костюм и трасса для гонок. Авторы концепта считают, что с увеличением скоростей на треке, сами трассы станут значительно больше.

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Также в гонках будущего будут специальные периоды, когда пилоты останутся без помощи искусственного интеллекта и командного мостика – это добавит непредсказуемости.

Характеристики новых машин заставят пересмотреть гоночные комбинезоны. Они будут подобны костюмам пилотов сверхзвуковых истребителей. Несгораемый комбинезон будет контролировать давление пилота и другие параметры, чтобы предотвратить чрезмерные перегрузки, задействовав аналитические способности искусственного интеллекта для анализа данных.

Зрителям может понравиться такая вещь, как визуализация эмоций пилота с помощью цвета автомобиля. Светодиодная подсветка меняет цвет на красный, когда гонщик злится, на желтый – когда радуется и так далее.

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