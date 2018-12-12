Британський виробник суперкарів об'єднався з китайським брендом One Plus для створення фірмового гаджета.

Смартфон під назвою OnePlus 6T McLaren Edition був презентований у Великобританії. Гаджет найближчим часом з’явиться у продажу в Британії та США, а трохи згодом модель буде доступна і на інших ринках світу.

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Творці OnePlus 6T McLaren Edition позиціонують його не інакше як суперкар серед смартфонів. Такий статус грунтується на потужному двигуні-процесорі з 10 Гб оперативної пам'яті, батареї з можливістю швидкісної зарядки на 100 відсотків за 20 хвилин, та камерам, що дозволяють знімати повноцінне 4K-відео з частотою 60 кадрів в секунду.

Корпус смартфона “від McLaren” виконаний з вуглепластику та має яскраво-помаранчеві деталі фірмового кольору McLaren. Інтерфейс смартфона виконаний на платформі Android у стилістиці McLaren. До телефона додається також книга про історію марки McLaren і бренду OnePlus.

Смартфон OnePlus 6T McLaren Edition у британії оцінюється не так вже й дорого – у 19 тисяч гривень в еквіваленті.

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