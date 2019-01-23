За підсумками 2018 року українці купили 78,4 тис. нових легкових автомобілів, витративши на це 1,93 млрд. євро. Це 1,4% менше, ніж в 2017 році.

За інформацією AUTO-Consulting, дилери заробили більше 60 млрд. грн. (За поточним курсом), а середня вартість проданого в нашій країні автомобіля склала 24,7 тис. євро (близько 780 тис. грн.). Це всього на 1% дорожче, ніж в середньому коштував новий автомобіль в 2017 році.

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Падіння фінансової ємності пов'язано зі спадом продажів в преміальному сегменті – він показав -8,5% в грошовому обчисленні. Українські багатії витратили на авто на 60 млн. євро менше, ніж роком раніше – 619 млн. Замість 677 млн. євро. Інші сегменти росли.

Середній клас на автомобілі середнього цінового сегмента (Volume) витратили 1,1 млрд. євро, що на 2,5% більше торішніх результатів. Бюджетний сегмент залишився практично незмінний, показавши зростання на 1%.

Дві третини всіх заощаджень українці витратили на покупку позашляховиків і кросоверів. А це 1,3 млрд. євро. Зростання склало всього 1%. Покупці Toyota на обновки витратили понад 300 млн. євро. Також в ТОП увійшли Mercedes-Benz і Volkswagen.

Що примітно, 35% всіх грошей на покупку нових легкових автомобілів було витрачено в Києві. На другому місці Харківська та Дніпропетровська області. Також до п'ятірки входять Одеський і Львівський регіони.