Мінюст передав армії та поліцейським конфісковані авто на європейських номерах. Вартість переданого транспорту, як повідомили у міністерстві, – понад 20 млн грн. Розмитнювати машини для військових не потрібно.

Легковики та вантажівку для потреб військових і поліції передало Міністерство юстиції. Йдеться про конфісковану техніка, яку не продали під час електронних торгів. Її вартість, як повідомили у Мін'юсті, – понад 20 млн грн.

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Цього разу передали п'ять автомобілів і одну вантажівку. Легковики – на європейській реєстрації. Однак за їхнє розмитнення платити не доведеться. Адже законодавство дозволяє військовим зареєструвати "євробляхи" без сплати мит. І хоч усі автівки не нові, однак, як переконують армійці та поліцейські, – дуже необхідні для них.

"Такі передачі відбуваються постійно. Можу сказати, що лише за 2018 рік до наших військових,що перебувають на сході, захищають нашу країну, було передано більше 80 авто", – зазначив генеральний директор ДП "Сетам" Віктор Вишньов.

Заступник командира військової частини Андрій Сацюк уточнив: "Це для перевезення особового складу. Бо у нас у частини немає легкового транспорту. Економніше перевозити людей не на "Уралах", а на легковому транспорті".