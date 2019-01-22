Через місяць, 22 лютого, закінчитися період, відведений для розмитнення авто за зниженими на 50% ставками акцизу. А ще через три місяці, з 24 травня, за їзду на іноземних номерах почнуть штрафувати.

Законом №2611-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизом легкових транспортних засобів” були встановлені нові правила розмитнення легкових автомобілів, а саме – формула акцизу, яка замінила старі табличні значення цього податку. Закон вступив в силу 25.11.2018. Офіційно, нові правила розмитнення вже діють.

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Разом з цим була встановлена тимчасова знижка на нарахування акцизу, який протягом 90 днів визначався з коефіцієнтом 0,5. Простими словами, при розмитненні легкових автомобілів (як “евроблях” так і “свіжопригнанних”) зараз слід сплатити лише половину акцизу. Ця норма стосується тільки легкових авто, і не діє при нарахуванні акцизу за переобладнання автомобіля з вантажного в пасажирський, а також на гібридні і електричні автомобілі.

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Останній день, коли митники оформлятимуть автомобілі зі зниженим акцизом – 22 лютого 2019 року. Далі, вже на постійній основі, акциз буде нараховуватися в повному розмірі. Наприклад: зараз і протягом наступного місяця акциз на бензиновий автомобіль з двигуном об'ємом 1,6 літра віком 8 років складе 280 євро. З 23 лютого ця сума подвоїться – до 560 євро. За дизельну машину такого ж віку з мотором 1,9 л знижений акциз дорівнює 500, повний – 1000 євро. Для автомобілів з бензиновими двигунами об'ємом більше 3 літрів і дизелів об'ємом понад 3,5 л різниця між повним і зниженим акцизом буде ще більшою, оскільки для таких ТЗ базові ставки акцизу вдвічі більше.

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Також, оскільки ПДВ нараховується на суму, яка складається з оціночної вартості автомобіля, мита і акцизу, на кілька відсотків зросте і розмір податку на додану вартість.

Наступна дата в календарі, яку не варто пропустити, особливо тим, у кого є нерозмитнений автомобіль на іноземній реєстрації – 24 травня. Саме з цього дня будуть введені жорсткі санкції проти водіїв “евроблях”, такі як штрафи до 170 тисяч гривень і конфіскація автомобіля.