Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова вважає, що термін відведений для розмитнення "євроблях", треба продовжити.

За словами Тетяни Острікової, процес митного оформлення "євроблях" іде надто повільно і за відведені для цього 180 днів не всі бажаючі зможуть розмитнити свої авто.

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"Станом на 8 січня пройшли митне оформлення 20 254 авто на єврономерах. В середньому 471 авто в день. За 180 днів при такій швидкості буде оформлено близько 90 тисяч. Тож або процес піде швидше, або цей період треба буде продовжувати", пише Тетяна Острікова на своїй сторінці у FB.

"Що цікаво - добровільний платіж митниця взяла з 16.8 тисяч авто, тобто він з добровільного, на жаль, став примусовим, хоча ми такого змісту в нього не закладали" пише нардеп.

В розрізі митниць статистика така:

1 Київська – 3572 автомобілі

2 Волинська – 3132 автомобілі

3 Чернівецька – 2386 автомобілів

"Темпи митного оформлення явно занадто повільні, щоб вкластися в 180 днів", - резюмує Тетяна Острікова.