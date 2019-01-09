На ремонт київського мосту Метро зі столичного бюджету планують виділити майже 65 мільйонів доларів, а розрахункова тривалість робіт наразі складає 22 місяці.

Згідно з розпорядженням КМДА, у 2019 році міст Метро буде перекрито на капітальний ремонт. Він передбачає, зокрема, ремонт проїжджої частини, зовнішнього освітлення, а також капремонт тротуарів.

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Замовником кошторису та капремонту виступає КК «Київавтодор». Тривалість робіт – 22 місяці, вони мають завершитися у 2021 році. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту становить більше 1,8 мільярда гривень, його буде здійснено коштом бюджету столиці.

Зазначимо, точніші дати початку капремонту не повідомляють.