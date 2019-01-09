На ремонт киевского моста Метро из столичного бюджета планируют выделить почти 65 миллионов долларов, а расчетная продолжительность работ пока составляет 22 месяца.

Согласно распоряжению КГГА, в 2019 году мост Метро будет перекрыт на капитальный ремонт. Он предусматривает, в частности, ремонт проезжей части, наружного освещения, а также капремонт тротуаров.

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Заказчиком сметы и капремонта выступает КК «Киевавтодор». Продолжительность работ – 22 месяца, они должны завершиться в 2021 году. Общая сметная стоимость капитального ремонта составляет более 1,8 миллиарда гривен, он будет осуществлен за счет бюджета столицы.

Отметим, точные даты начала капремонта не сообщают.