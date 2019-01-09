Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова считает что срок, отведенный для растаможки "евроблях" надо продлить.

По словам Татьяны Остриковой процесс таможенного оформления "евроблях" идет слишком медленно и за отведенные для этого 180 дней не все желающие смогут растаможить свои авто.

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"По состоянию на 8 января прошли таможенное оформление 20 254 авто на еврономерах. В среднем 471 авто в день. За 180 дней при такой скорости будет оформлено около 90 тысяч. Поэтому либо процесс пойдет быстрее, либо этот период нужно будет продливать", пишет Татьяна Острикова на своей странице в FB.

"Что интересно – добровольный платеж таможня взяла с 16.8 тысяч авто, то есть он из добровольного, к сожалению, стал принудительным, хотя мы такого смысла в него не закладывали" пишет нардеп.

В разрезе таможен статистика такая:

1 Киевская – 3572 автомобиля

2 Волынская – 3132 автомобиля

3 Черновецкая – 2386 автомобилей

"Темпы таможенного оформления явно слишком медленные, чтобы уложиться в 180 дней" резюмирует Татьяна Острикова.