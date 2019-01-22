Через месяц, 22 февраля, закончиться период отведенный для растаможки авто по сниженным на 50% ставкам акциза. А еще через три месяца, с 24 мая, за езду на иностранных номерах начнут штрафовать.

Законом №2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизом легковых транспортных средств» были установлены новые правила растаможки легковых автомобилей, а именно – формула акциза, которая заменила старые табличные значения этого налога. Закон вступил в силу 25.11.2018. Официально, новые правила растаможки уже действуют.

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Вместе с этим была установлена временная скидка на начисление акциза, который в течение 90 дней определялся с коэффициентом 0,5. Простыми словами, при растаможке легковых автомобилей (как «евроблях» так и «свежепригнанных») сейчас следует уплатить лишь половину акциза. Эта норма касается только легковых авто, и не действует при начислении акциза за переоборудование автомобиля из грузового в пассажирский, а также на гибридные и электрические автомобили.

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Последний день, когда таможенники будут оформлять автомобили со сниженным акцизом – 22 февраля 2019 года. Далее, уже на постоянной основе, акциз будет начисляться в полном размере. Например: сейчас и в течение следующего месяца акциз на бензиновый автомобиль с двигателем объемом 1,6 литра возрастом 8 лет составит 280 евро. С 23 февраля эта сумма удвоится – до 560 евро. За дизельную машину такого же возраста с мотором 1,9 л сниженный акциз равен 500, полный – 1000 евро. Для автомобилей с бензиновыми двигателями объемом более 3 литров и дизелей объемом более 3,5 л разница между полным и сниженным акцизом будет еще большей, поскольку для таких ТС базовые ставки акциза вдвое больше.

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Также, поскольку НДС начисляется на сумму, которая состоит из оценочной стоимости автомобиля, таможенной пошлины и акциза, на несколько процентов возрастет и размер налога на добавленную стоимость.

Следующая дата в календаре, которую не стоит пропустить, особенно тем, у кого есть нерастаможенный автомобиль на иностранной регистрации – 24 мая. Именно с этого дня будут введены жесткие санкции против водителей «евроблях», такие как штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация автомобиля.