Минюст передал армии и полицейским конфискованные авто на европейских номерах. Стоимость передаваемого транспорта, как сообщили в министерстве, – более 20 млн грн. Растаможивать машины для военных не нужно.

Легковушки и грузовик для нужд военных и полиции передало Министерство юстиции. Речь идет о конфискованной технике, которую не продали во время электронных торгов. Ее стоимость, как сообщили в Минюсте, – более 20 млн грн.

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В этот раз передали пять автомобилей и один грузовик. Легковушки – на европейской регистрации. Однако за их растаможку платить не придется. Ведь законодательство позволяет военным зарегистрировать "евробляхи" без уплаты пошлин. И хотя все машины не новые, однако, как убеждают армейцы и полицейские, – очень необходимы для них.

"Такие передачи происходят постоянно. Могу сказать, что только за 2018 год нашим военным,находящимся на востоке, которые защищают нашу страну, было передано более 80 авто", – отметил генеральный директор ГП "Сетам" Виктор Вишнев.

Заместитель командира воинской части Андрей Сацюк уточнил: "Это для перевозки личного состава. Потому что у нас у части нет легкового транспорта. Экономнее перевозить людей не на "Уралах", а на легковом транспорте".