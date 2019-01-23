По итогам 2018 года украинцы купили 78,4 тыс. новых легковых автомобилей, потратив на это 1,93 млрд. евро. Это 1,4% меньше, чем в 2017 году.

По информации AUTO-Consulting, дилеры заработали более 60 млрд. грн. (по текущему курсу), а средняя стоимость проданного в нашей стране автомобиля составила 24,7 тыс. евро (около 780 тыс. грн.). Это всего на 1% дороже, чем в среднем стоил новый автомобиль в 2017 году.

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Падение финансовой емкости связано со спадом продаж в премиальном сегменте – он показал -8,5% в денежном исчислении. Украинские богачи потратили на авто на 60 млн. евро меньше, чем годом ранее – 619 млн. вместо 677 млн. евро. Остальные сегменты росли.

Средний класс на автомобили среднего ценового сегмента (Volume) потратили 1,1 млрд. евро, что на 2,5% больше прошлогодних результатов. Бюджетный сегмент остался практически неизменный, показав рост на 1%.

Две трети всех сбережений украинцы потратили на покупку внедорожников и кроссоверов. А это 1,3 млрд. евро. Рост составил всего 1%. Покупатели Toyota на обновки потратили более 300 млн. евро. Также в ТОП вошли Mercedes-Benz и Volkswagen.

Что примечательно, 35% всех денег на покупку новых легковых автомобилей было потрачено в Киеве. На втором месте Харьковская и Днепропетровская области. Также в пятерку входят Одесский и Львовский регионы.