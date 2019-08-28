Машины, ранее выкупленные у американцев и законсервированные на огромных паркингах, сейчас снова в продаже.

Издание The New York Times выяснило, что на вторичном автомобильном рынке сейчас наблюдается настоящий бум на “читерские” машины Volkswagen с моторами TDi.

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Так, автосалон Vorderman Volkswagen из штата Индиана в течение нескольких последних месяцев распродает дизельные машины по 50-60 штук в месяц и уже продали почти тысячу автомобилей.

В целом же, после скандала “Дизельгейт”, на специальных площадках во всех Соединенных штатах простаивало около 380 тысяч автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями. Американское издание сообщает, что уже 310 тысяч из них нашли новых владельцев!

Распродажами занимаются официальные дилеры концерна, которые продают машины после предпродажной подготовки, включающий в себя замену фильтров, жидкостей, аккумуляторов, некоторых проводов и тому подобное. При этом на автомобили предоставляется официальная гарантия Volkswagen на четыре года.

“Исправленные” дизельгейтные машины, преимущественно Golf, Jetta и Beetle, имеют приятные ценники. Так, за Golf 2015 года выпуска с двигателем TDI просят 11,5-12 тысяч долларов.

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