Продажі Tiguan L PHEV, якийв перше був представлений восени минулого року, розпочались в Китаї.

Подовжена модель VW Tiguan L PHEV – це "родич" європейского Tiguan Allspace, а також Skoda Kodiaq, Seat Tarraco. Однак жоден з них поки що не має гібридного приводу.

Tiguan L PHEV має довжину 4 712 мм, колісну базу 2 791 мм. Під капотом – гібридний привід, який включає 1,4-літровий бензиновий турбодвигун, який видає 150 к.с. (110 кВт) і 250 Нм крутного моменту. Силовий агрегат також включає електродвигун на 85 кВт, який розміщений між двигуном TSI і 6-ступінчастою трансмісією з подвійним зчепленням.

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Загальна потужність системи складає 155 кВт (210 к.с.) і 400 Нм. З таким силовим агрегатом кросовер може розганятися до першої сотні за 8,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Завдяки гібриду, що може підзаряжатися з розетки, середня витрата бензину заявлена як 1,9 л на 100 км. На чистій електриці VW Tiguan L PHEV може проїхати 52 км.

Модель VW Tiguan L PHEV продаватиметься лише в Китаї, однак не виключено, що подібні гібридні версії з'являться і в його "родичів" Skoda та Seat.

Нагадаємо, що Ferrari представила свій перший серійний гібрид.