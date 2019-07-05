Продажи Tiguan L PHEV, который впервые был представлен осенью прошлого года, начались в Китае.

Удлиненная модель VW Tiguan L PHEV – это "родственник" европейского Tiguan Allspace, а также Skoda Kodiaq, Seat Tarraco. Однако ни один из них пока не имеет гибридного привода.

Tiguan L PHEV имеет длину 4712 мм, колесную базу 2791 мм. Под капотом – гибридный привод, включающий 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель, который выдает 150 л.с. (110 кВт) и 250 Нм крутящего момента. Силовой агрегат также включает электродвигатель на 85 кВт, который расположен между двигателем TSI и 6-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

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Общая мощность системы составляет 155 кВт (210 л.с.) и 400 Нм. С таким силовым агрегатом кроссовер может разгоняться до первой сотни за 8,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Благодаря гибриду, который может подзаряжаться от розетки, средний расход бензина заявлена как 1,9 л на 100 км. На чистом электричестве VW Tiguan L PHEV может проехать 52 км.

Модель VW Tiguan L PHEV будет продаваться только в Китае, однако не исключено, что подобные гибридные версии появятся и у его "родственников" Skoda и Seat.

Напомним, что Ferrari представила свой первый серийный гибрид.​​​​​​​