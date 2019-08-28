Версия FR E способен проехать более 50 километров на электрических "соках".

Семиместный кроссовер SEAT Tarraco в исполнении FR будет доступен с гибридной силовой установкой.

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Tarraco стал первым среди моделей SEAT серийным гибридом типа Plug-In. И самым мощным из всех Tarraco. Версия Tarraco плагин-гибрид обозначается буквой E.

Его официальный публичный дебют состоится на автосалоне во Франкфурте, а с 2020 года спортивная модель поступит в продажу, присоединившись к FR-версий Ibiza, Arona, Leon и Ateca.

Гибридный кроссовер оснащается 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 148 к.с., аккумулятором на 13 кВт и электродвигателем, который поднимает производительность установки до 242 к.с. Бензоэлектрический агрегат позволяет немаленьком кроссоверу ускоряться с места до первой сотни за 7,4 секунды. Максимальная скорость ограничена 220 км/ час. Такая же силовая установка и характеристики у недавно представленного родственника Tarraco – Cupra Formentor.

Фото: SEAT Tarraco FR E 2020 / SEAT

SEAT Tarraco FR получил слегка отретушированные бамперы, более широкие колесные арки, большой спойлер багажника и новые 19-дюймовые легкосплавные диски (опционально 20-дюймовые), и обязательные шильдики FR.

Внутри кроссоверы версии FR имеют спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой, электроприводом и функцией памяти для водительского, спортивный руль и алюминиевые педали. Автомобиль также получил новую навигационную систему с дисплеем на 9,2 дюйма.

Выпускать Tarraco FR будут в немецком Вольфсбурге вместе с еще одним родственником – Volkswagen Tiguan. Цены на SEAT Tarraco FR 2020 будут объявлены позже.

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