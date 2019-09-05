О совсем свежем немецком электрокаре еще не все известно, однако главные цифры уже есть, поэтому время сопоставить их с данными главного соперника "Тайкана".

Вчера, 4 сентября, состоялась официальная премьера долгожданного электрокара Porsche Taycan. Посмотрим, что немецкий производитель выделил своему новичку для соперничества с законодателем моды – Tesla Model S.

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Сопоставлять будем топовые версии обоих моделей: Taycan Turbo S и Model S Performance. У обоих есть менее мощные варианты (Turbo и Long Range соответственно), которым тоже уделим внимание.

Производительность

С точки зрения мощности, Taycan Turbo S и Model S Performance близки. В таблице представлены данные пиковой мощности Taycan, а в обычном состоянии обе имеющиеся версии немецкого электрокара продуцируют 616 лошадиных сил. Какова производительность Tesla Model S в обычном режиме – неизвестно, поскольку производитель приводит только данные “максимальной мощности и крутящего момента”, указаны в таблице.



Фото: сравнения Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S Performance / Аutoblog

Tesla ускоряется от 0 до 60 миль/ч на 0,2 секунды быстрее, чем Turbo S. Оба используют двойные двигатели (один передний и один сзади) для обеспечения полноприводной схемы.

Габариты

Taycan и Model S невероятно близки по размерам. Первый имеет длину в 4953 мм, тогда как у американского электрокара длина лишь на дюйм больше – 4978 мм. Также “Тесла” немного выше “Порше” и имеет дополнительные 3 дюйма (7.62 см) в колесной базе.

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Внутреннее пространство

К сожалению, сейчас мы не можем сравнивать характеристики интерьера, поскольку Porsche не раскрыла данные о пространстве в ногах пассажиров, над головой и в плечевой зоне.

Фото: салон Porsche Taycan / Porsche

Однако поскольку Tesla выше и немного длиннее своего новоявленного конкурента, можно предположить, что она немного просторнее. Впрочем, гарантий этому нет, поскольку в Taycan значительно меньшие багажные отделения, что наводит на мысль об освобождении пространства для людей.

Пробег и зарядка

Диапазон автономного пробега оказался лучшим у опытного электрокара – Tesla Model S имеет дальнобойность в 345 миль (555 км по циклу EPA), тогда как в Taycan Turbo S 256 миль за циклом WLTP – это 412 километров. Примерный пересчет показателей показывает еще худший результат для Porsche-всего 368 километров, плюс-минус 8%. При этом у Tesla Model S уже есть дальнобойная версия s Long Range с запасом хода в 370 миль (595 км), в то время как Porsche лишь собирается вывести свой аналог.



Фото: компоненты силовой установки Taycan / Porsche

Оба электрокара используют литий-ионные блоки, установленные под полом. Tesla Model S имеет аккумулятор емкостью в 100 киловатт-часов, а Taycan использует батарею на 93 кВт/час. При этом разработчики заявляют, что “Тайкан” способен заряжаться от 5 до 80 процентов за 22,5 минут.



Фото: зарядка Tesla Model S / Tesla

В свою очередь Tesla Model S можно заряжать от Supercharger V3, что означает восстановление энергии от 0 до 80 процентов примерно за 20 минут.

Цена

Мы знали, что Taycan будет дорогим, и здесь от Porsche сюрпризов не случилось. Стартовый ценник для Turbo S – 187 610 долларов США, без дополнительных опций. Ценник высокопроизводительной Tesla Model S Performance выглядит гораздо привлекательнее – всего 99 990 долларов.

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