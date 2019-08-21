Большой, вместительный, красивый, роскошный и очень мощный. Под капотом у него тот же двигатель, что и у кроссовера Lamborghini и Porsche Panamera Turbo.

Audi RS6 Avant всегда был дьяволом в подобии семейного универсала и в новом поколении не предал традициям. Первое, что нужно знать об этом автомобиле – не объем багажника, а то, что под капотом у него 600-сильный двигатель.

Также интересно: Чтобы "нагнать" 1000 лошадиных сил, Audi RS6 Avant оснастили электродвигателем

Новый спорт-универсал ускоряется от 0 до 100 км/ч быстрее, чем некоторые суперкары и еще и имеет кресла для пассажиров и вместительный багажник. RS6 Avant будет исполняющим обязанности флагмана линейки RS до появления горячего кросс-купе Audi RS Q8. Директор Audi Sport Оливер Хоффман назвал RS6 Avant "одним из абсолютных символов" спортивного суббренда.

Дизайнеры подразделения Audi Sport подчеркнули хардкорную сущность нового универсала несколькими штрихами: новой решеткой радиатора, бамперами с увеличенными воздухозаборниками и вертикальными вставками, оригинальным задним диффузором, спойлером и светодиодной оптикой. RS6 Avant комплектуется 22-дюймовыми колесами, за которыми трудно спрятать огромные карбон-керамические тормозные диски с красными суппортами.

Внутри RS6 Avant появились спортивные кресла с вентиляцией, отделанные перфорированной кожей и алькантарой, усеченный снизу руль, декоративные вставки из дерева, карбона или матового алюминия на выбор, а также особое оформление для цифровых интерфейсов мультимедийной системы и панели приборов.

Фото: Audi RS6 Avant 2020 / Audi

Новый Audi RS6 Avant получил "мягкую гибридную" силовую установку на основе четырехлитрового V8 с двойным турбонаддувом. 48-вольтовый стартер-генератор обеспечивает незначительную прибавку мощности и крохотный запас хода на электро-тяге – до 40 секунд с выключенным мотором. Сам двигатель может работать в полсилы, задавая лишь половину из своих восьми цилиндров.

В боевом режиме силовой агрегат универсала RS6 продуцирует 591 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента. Это позволяет полноприводному “сараю” ускоряться до сотни не хуже Porsche 911 – то есть, за 3,6 секунды. Максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, однако планку можно поднять до 280 или 305 км/ч с помощью одного из двух опционных пакетов от Audi.

В стандартное оснащение Audi RS6 Avant вошла пневматическая подвеска. Она имеет на 20% меньший дорожный просвет по сравнению с обычным Avant, а на скорости свыше 120 км/ч “приседает” еще на 10 мм. Если же нужно преодолеть высокую преграду, “Авант” может подняться над поверхностью на 2 см.

Если вас все же интересует вместимость багажника Audi RS6 Avant, цифры такие: 565 литров клади с четырьмя людьми в салоне и 1680 литров, если спинки задних сидений сложены.

Продажи Audi RS6 Avant на европейском рынке стартуют в первом квартале 2020 года.

Также интересно: VIP-маршрутка: Mercedes-Benz показал серийный электрический премиум-микроавтобус