Нова модель з'явиться у продажу у 2019 році. Під капотом універсалу буде той самий двигун, що й у кросовера Lamborghini Urus.

Розробка високопродуктивних двигунів, що відповідають сучасним екологічним нормам – задоволення не з дешевих. Ось чому наступне покоління RS6 матиме під капотом 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом від Porsche Panamera Turbo.

Нещодавно Audi показала новий A6, але тільки у кузові седан. За місяць або два, можна очікувати появи версії S6. Трохи згодом буде й найгарячіша версія RS. Традиційно німецька компанія пропонує потужне авто як у кузові седан, так і універсал.

Версії S прогнозують 2,9-літровий твін-турбо V6, у той час як RS має отримати 4-літровий агрегат, згідно з данними німецького журналу Auto Bild. Прогнозована потужність цього агрегату на універсалі RS6 складатиме мінімум 600 кінських сил, котрих буде достатньо для розгону до сотні приблизно за 3,5 секунди.



Фото: Рендер Audi RS6 Avant 2019 модельного року / motor1.com

Але Auto Bild обіцяє навіть більше – за данними видання висока ймовірність того, що віддача двигуна нового RS6 становитиме 640 к.с. та 800 Нм крутного моменту. Ці цифри близькі до характеристик Lamborghini Urus. Таким чином новинка може стати найшвидшим універсалом на ринку.

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