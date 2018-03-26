Виявляється японська компанія має власний "департамент спеціальних автомобілів", як у Land Rover чи Mercedes. Нещодавно світу був явлений пікап L200 у виконанні SVP.

Mitsubishi Barbarian SVP II – творіння департаменту SVP (Special Vehicle Projects), що базується на пікапі L200 та пропонується у Великобританії.

Спеціальна версія позашляховика має двоколірну окраску, 17-дюймові колісні диски з агресивними шинами BF Goodrich, розширені колісні арки та нові деталі для радіаторної решітки, решітки даху, фар, дверних ручок, декоративні накладки на дверцятах багажнику – усе має помаранчевий колір. Barbarian пропонується у двох основних кольорах кузову: чорному та сріблястому.

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У салоні пікапа також чимало помаранчевих акцентів, котрі сконцентровані на кріслах та підлокітнику. Barbarian SVP II пропонується у максимальній комплектації для L200. Стандартне оснащення включає в себе систему Mitsubishi Smartphone Link Display Audio (SDA), безключовий доступ, біксенонові фари з світлодіодними ліхтарями денного світла, круїз-контроль та камера заднього виду.

“Варварський” L200 має під капотом алюмінієвий 2,4-літровий турбодизель, що може поєднуватись з шестиступінчатою механічною коробкою передач або 5АТ. Система повного приводу дозволяє перемикатися між двома і чотирма колесами на швидкості до 100 км/год.

Mitsubishi L200 Barbarian SVP II доступний для замовлення у Великобританії, що означає, що автомобілі матимуть кермо з правого боку. Компанія побудує усього 250 таких автомобілів, вартість кожного з них починається з 29 830 фунтів стерлінгів (без ПДВ), що становить близько 42 300 дол США за поточними валютними курсами.

Фото: Mitsubishi L200 Barbarian SVP II / Mitsubishi

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