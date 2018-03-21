Спеціальна програма дозволить власникам автомобілів Mercedes змінювати автомобіль без необхідності його купувати.

Mercedes-Benz незабаром запровадить у Європі підписний сервіс для обміну автомобілів, котрий дозволить власникам нових автомобілів цієї марки брати на “тест-драйв” будь-яку модель з актуальних пропозицій.

Власники автомобілів Mercedes-Benz, що користуються додатком Mercedes Me, можуть оформити підписку на один з чотирьох класів авто: A-, C-, E- та S-Class. Підписка на певний клас коштує по-різному. При цьому допускається переміщення між класами, але за додаткову плату. За умовами програми абоненти можуть замовити до 12 автомобілів на рік та проїхати не більше 36 000 кілометрів. Щомісячна плата за прокат включає страхування, технічне обслуговування, ремонт та шини.

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Програма Flexperience дозволяє користувачу отримати повну інформацію про кожну модель та вибрати колір, параметри інтер'єру та двигуни, переглянути історію прокату, очікувані витрати, пробіг і навіть рівень палива для автомобіля.

Раніше подібний сервіс вже успішно реалізували у деяких країнах такі виробники як Audi, Cadillac та Porsche. Так, за 1500 доларів на місяць та “вхідні” 500 доларів Cadillac у США пропонує користування 18 автомобілями за 12 місяців при необмеженому пробігу. Подібна послуга від Porsche потребує $500 за активацію та $2000 на місяць для доступу до восьми транспортних засобів або $3000 для доступу до 22 автомобілів.

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