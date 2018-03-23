Брат та сестра з Німеччини придумали систему для збору дощової води у резервуар для омивання автомобільних вікон. Юним інженерам усього 9 та 11 років.

Даніель та Лара Крон, брат і сестра з німецького міста Юліх, запропонували використовувати дощову воду для очищення лобового скла автомобіля. Вони створили просту систему для збору дощу і вона сподобалась компанії Ford.

Під час зливи на лобове скло і дах автомобіля виливаються цистерни води, яка стікає на дорогу і пропадає даремно. Якщо її зібрати в бачок омивача, то в подальшому можна застосувати замість рідини для скла з магазину. Свій винахід діти представили на виставці, використавши для цього іграшкову масштабну модель автомобіля. Проста й ефективна ідея припала до душі фахівцям компанії Ford, які допомогли дітям створити робочий зразок такої системи. Спочатку вони побудували прототип на основі окремого скла, а потім і обладнали мінівен Ford S-MAX трубками, що з'єднав улоговину під лобовим склом і дренажні отвори з бачком для омиваючої рідини. Робота була представлена ​​22 березня, у Всесвітній день води.

Ідея прийшла до Даніеля та Лари після випадку, що трапився з їхнім батьком. Після сильної зливи на лобовому склі його автомобіля залишились сильні розводи, він хотів очистити скло, та у бачку не було “омивайки”. Іронічна ситуація і наштовхнула дітей думку про збір дощової води у резервуар автомобіля.

“Це була справжня злива. Вода була всюди, окрім бачка склоомивача. Ми з сестрою вирішили, що це дуже смішно, а потім рішення прийшло саме собою. Потрібно просто використовувати дощову воду” – прокоментував винахід Даніель. “Ми не могли повірити, що до нас ніхто раніше не додумався до цього”, – додала Лара.

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