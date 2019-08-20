Восемь пассажиров смогут говорить в салоне шепотом: звук от двигателя в машине не слышен.

В марте 2019 года во время Женевского автосалона Mercedes-Benz представил концепт EQV как прототип, близкий к серийному производству. Теперь он стал серийным, а публике покажется в начале сентября во Франкфурте.

Немецкая компания позиционирует микроавтобус как "первый полностью электрический премиум MPV". Визуально EQV практически идентичен концептуальной модели предыдущего года. Среди дизайнерских находок – поворотные фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями.

Читайте также: украинцы выстроились в очередь за будущими электрическими спорткарами Porsche Taycan

В салоне нет кнопки запуска и остановки двигателя, а есть традиционный ключ, что довольно странно для полностью электрического транспортного средства. Кабина вмещает до семи или восьми пассажиров в зависимости от конфигурации сидений.

Система электропривода установлена ​​на передней оси, порт для зарядки – в переднем бампере. Мощность системы составляет 201 л.с. (150 киловатт), Mercedes обещает пробег на одной зарядке до 400 километров. Электроэнергия для электродвигателя поступает от литий-ионной аккумуляторной батареи мощностью 90 кВт-ч, расположенной под полом автомобиля.

Как и концепт EQV, серийный фургон использует информационно-развлекательную платформу MBUX с одним экраном в стиле планшета вместо двух 12,3-дюймовых экранов, которые можно увидеть в других новых Mercedes. Система поддерживает голосовое управление, а также позволяет клиентам предварительно кондиционировать температуру в салоне через мобильное приложение.

Информация о ценах и начале производства пока отсутствует.

Напомним, что украинский пенсионер создал электромобиль за 1300 евро.