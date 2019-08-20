Вісім пасажирів зможуть говорити в салоні пошепки: звуку від двигуна в машині не чутно.

В березні 2019 року під час Женевського автосалону Mercedes-Benz представив концепт EQV як прототип, близького до серійного виробництва. Тепер він став серійним, а публіці покажеться на початку вересня у Франкфурті.

Німецька компанія позиціонує мікроавтобус як "перший повністю електричний преміум MPV".

Візуально EQV практично ідентичний концептуальній моделі попереднього року. Серед дизайнерських знахідок - поворотні фари з вбудованими світлодіодними денними ходовими вогнями.

Читайте також: українці вишикувались в чергу за майбутніми електричними спорткарами Porsche Taycan

В салоні немає кнопки запуску і зупинки двигуна, а є традиційний ключ, що досить дивно для повністю електричного транспортного засобу. Кабіна вміщує до семи або восьми пасажирів в залежності від конфігурації сидінь.

Система електропривода встановлена на передній осі, порт для зарядки - в передньому бампері. Потужність системи становить 201 к.с. (150 кіловат), Mercedes обіцяє пробіг на одній зарядці у 400 кілометрів. Електроенергія для електродвигуна надходить від літій-іонної акумуляторної батареї потужністю 90 кВт-год, розташованої під підлогою автомобіля.

Як і концепт EQV, серійний фургон використовує інформаційно-розважальну платформу MBUX з одним екраном в стилі планшета замість двох 12,3-дюймових екранів, які можна побачити в інших нових Mercedes. Система підтримує голосове керування, а також дозволяє клієнтам попередньо кондиціонувати температуру в салоні через мобільний додаток.

Інформація про ціни та початок виробництва поки що відсутня.

Нагадаємо, що український пенсіонер створив електромобіль за 1300 євро.