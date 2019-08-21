Великий, місткий, гарний, розкішний та дуже потужний. Під капотом у нього той самий двигун, що й у кросовера Lamborghini та Porsche Panamera Turbo.

Audi RS6 Avant завжди був дияволом у подобі сімейного універсалу і в новому поколінні не зрадив традиціям. Перше, що потрібно знати про цей автомобіль – не об’єм багажника, а те, що під капотом у нього 600-сильний двигун.

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Новий спорт-універсал прискорюється від 0 до 100 км/год швидше за деякі суперкари та ще й має крісла для пасажирів і місткий багажник. RS6 Avant буде виконуючим обов’язки флагмана лінійки RS до появи гарячого крос-купе Audi RS Q8. Директор Audi Sport Олівер Хоффман назвав RS6 Avant “одним з абсолютних символів” спортивного суббренда.

Дизайнери підрозділу Audi Sport підкреслили хардкорну сутність нового універсала кількома штрихами: новими гратами радіатора, бамперами зі збільшеними повітрозабірниками і вертикальними вставками, оригінальним заднім дифузором, спойлером і світлодіодною оптикою. RS6 Avant комплектується 22-дюймовими колесами, за якими важко сховати величезні карбон-керамічні гальмівні диски з червоними супортами.

Всередині RS6 Avant з'явились спортивні крісла з вентиляцією, оздоблені перфорованою шкірою і алькантарою, усічене знизу кермо, декоративні вставки з дерева, карбону або матового алюмінію на вибір, а також особливе оформлення для цифрових інтерфейсів мультимедійної системи та панелі приладів.

Фото: Audi RS6 Avant 2020 / Audi

Новий Audi RS6 Avant отримав “м'яку гібридну” силову установку на основі чотирьохлітрового V8 з подвійним турбонаддувом. 48-вольтовий стартер-генератор забезпечує незначну надбавку потужності та крихітний запас ходу на електро-тязі – до 40 секунд з вимкненим мотором. Сам двигун може працювати в півсили, задюючи лише половину зі своїх восьми циліндрів.

У бойовому режимі силовий агрегат універсала RS6 продукує 591 к.с. потужності та 800 Нм крутного моменту. Це дозволяє повнопривідному “сараю” прискорюватись до сотні не гірше за Porsche 911 – тобто, за 3,6 секунди. Максимальна швидкість традиційно обмежена електронікою на відмітці 250 км/год, однак планку можна підяти до 280 або й 305 км/год за допомогою одного з двох опційних пакетів від Audi.

В стандартне оснащення Audi RS6 Avant увійшла пневматична підвіска. Вона має на 20% менший дорожний просвіт, порівняно зі звичайним Avant, а на швидкості понад 120 км/год “присідає” ще на 10 мм. Якщо ж потрібно подолати високу перешкоду, “Авант” може піднятись над поверхнею на 2 см.

Якщо вас все ж цікавить місткість багажника Audi RS6 Avant, цифри такі: 565 літрів поклажі з чотирма людьми в салоні і 1680 літрів, коли спинки задніх сидінь складені.

Продажі Audi RS6 Avant на європейському ринку стартують в першому кварталі 2020 року.

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