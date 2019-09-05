2020 модельный год сказался на внешности и программном обеспечении малюток, а силовые установки остались без изменений.

Сегодня приставка smart есть, кажется, у всего: умные часы, умный дом, умный пылесос, умный горшок для цветов... Не говоря уже о смартфонах. Что ж, теперь можно добавить "смарт" и к себе самому.

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Создатели автомобиля Smart (сейчас название бренда пишется с маленькой буквы), кажется, опередили время, по крайней мере с названием ситикара. А сейчас и его суть больше, чем когда-либо ранее, соответствует этому названию.

Фото: обновленные модели электрокаров smart / Daimler

Как сообщалось ранее, бренд smart полностью отказался от бензиновых двигателей, став чисто электрическим. Силовая установка ситикара, после рестайлинга, не изменилась – это те же агрегаты, которые появились три года назад: 82-сильный электромотор и небольшая батарея, что обеспечивает автономный пробег в 160 километров (для smart Fortwo). На зарядку аккумуляторов с 10 до 80% от 22-киловаттного устройства требуется меньше 40 минут.

Зато фейслифтинг сильно изменил внешность модели.

Фото: smart EQ ForTwo до и после рестайлинга / Daimler

Если раньше радиаторная решетка соединяла капот и бампер, то теперь она сместилась вниз и увеличилась в размерах. Изменилась и конструкция главной оптики, которая теперь состоит из трех светодиодных элементов. Фары сочетают в себе ближний и дальний свет и сигналы поворота. Противотуманные фары – тоже светодиодные.

У четырехдверного smart Forfour не только дверцы большие, но и другая отделка передней части кузова.

Фото: smart Forfour 2020 / Daimler

Внутри “смартов” заметны некоторые изменения в области центральной консоли, где появились дополнительные места для складывания мелочей, а также новая мультимедийная система с 8-дюймовым монитором.

Фото: интерьер smart 2020 / Daimler

Она совместима со всеми смартфонами и предлагает их полную интеграцию в систему smart. Интересно, что с помощью смартфона (или даже умных часов), при получении доступа, можно управлять некоторыми функциями даже чужого автомобиля!

Фото: умные функции smart в гаджетах владельца / Daimler

С помощью персональных гаджетов, подключенных к smart, можно получать сведения о состоянии автомобиля, активировать некоторые функции (например, запуск зарядки), а также “делиться” автомобилем – именно для этого и нужна возможность управления чужим авто.

Фото: smart 2020 / Daimler

Производитель вывел в свет сразу три кузовные модификации модели: двухдверное купе (так его классифицируют создатели), купе-кабриолет с мягкой складной крышей и четырехдверный хэтчбек. Цены и даты выхода на рынок обновленного smart будут раскрыты во время публичной презентации на Франкфуртском автосалоне.

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