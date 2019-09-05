2020 модельний рік позначився на зовнішності та програмному забепеченні крихіток, а силові установки залишились без змін.

Сьогодні приставка smart є, здається у всього: розумний годинник, розумний дім, розумний пилосос, розумний горщик для квітів… Не кажучи вже про смартфони. Що ж, тепер можна додати “смарт” і до себе самого.

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Творці автомобіля Smart (зараз назва бренду пишеться з маленької літери), здається, випередили час, принаймні з назвою сітікара. А зараз і його суть більше, ніж будь-коли раніше, відповідає цій назві.

Фото: оновлені моделі електрокарів smart / Daimler

Як повідомлялось раніше, бренд smart повністю відмовився від бензинових двигунів, ставши суто електричним. Силова установка сітікара, після рестайлінгу, не змінилась – це ті ж агрегати, що з’явились три роки тому: 82-сильний електромотор та невеличка батарея, що забезпечує автономний пробіг у 160 кілометрів (для smart Fortwo). На зарядку акумуляторів з 10 до 80% від 22-кіловатного пристрою потрібно менше 40 хвилин.

Зате фейсліфтинг добряче змінив зовнішність моделі.

Фото: smart EQ ForTwo до та після рестайлінгу / Daimler

Якщо раніше радіаторна решітка з’єднувала капот та бампер, то тепер вона змістилась донизу та збільшилась у розмірах. Змінилась і конструкція головної оптики, яка тепер складається з трьох світлодіодних елементів. Фари поєднують у собі ближнє та дальнє світло і сигнали повороту. Протитуманні фари – теж світлодіодні.

У чотиридверного smart Forfour не лише більше дверцят, а й інше оздоблення передньої частини кузова.

Фото: smart Forfour 2020 / Daimler

Всередині “смартів” помітні деякі зміни в області центральної консолі, де з'явилися додаткові місця для складання дрібниць, а також нова мультимедійна система з 8-дюймовим монітором.

Фото: інтер’єр smart 2020 / Daimler

Вона сумісна з усіма смартфонами і пропонує їх повну інтеграцію в систему smart. Цікаво, що за допомогою смартфона (чи навіть розумного годинника), при отриманні доступу, можна керувати деякими функціями навіть чужого автомобіля!

Фото: розумні функції smart у гаджетах власника / Daimler

З допомогою персональних гаджетів, під’єднаних до smart, можна отримувати відомості про стан автомобіля, активувати деякі функції (наприклад, запуск зарядки), а також “ділитися” автомобілем – саме для цього й потрібна можливість управління чужим авто.

Фото: smart 2020 / Daimler

Виробник вивів у світ одразу три кузовні модифікації моделі: дводверне купе (так його класифікують творці), купе-кабріолет з м’яким складаним дахом та чотиридверний хетчбек. Ціни і дати виходу на ринок оновленого smart будуть розкриті під час публічної презентації на Франкфуртському автосалоні.

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