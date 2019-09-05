Про це розповіли у компанії "Ніссан Мотор Україна".

Друге покоління популярного Nissan Juke, представленого японцями 4 вересня, почне продаватися в Україні в другій половині 2020 року. Про це "Авто24" повідомив менеджер з комунікацій компанії "Ніссан Мотор Україна" Володимир Іванов.

За його словами, українцям буде доступна модель з 3-циліндровим бензиновим однолітровим двигуном DIG-T потужністю 117 к.с. Коробка передач – на вибір: 6-ступнчаста "механіка" або 7-ступінчастий "робот" з двома зчепленнями (він прийде на заміну варіатору).

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В Європі нове покоління Ніссан Джук 2020 буде доступне вже з листопада поточного року. Виробництво поточної версії закінчилось. А от в Україні новий Nissan Juke з'явиться у другій половині 2020-го. Однак з автосалонів ця модель не зникне. "Для того, щоб зберегти присутність в сегменті B-SUV, ми замовили партію автомобілів, яка забезпечить дилерську мережу автомобілями до появи нового Nissan Juke в Україні", – заявив Володимир Іванов.

Дивіться відео нового Nissan Juke:

Виходячи з того, що нова модель більш технологічна, слід очікувати збільшення її вартості в порівнянні з минулим поколінням. Отож в українців ще близько півроку буде шанс придбати нинішнє покоління Nissan Juke з відчутною знижкою. Зокрема, мінімальна вартість цього авто становить 375 220 грн., що в перерахунку на американські долари відповідає $15 000. А максимальна знижка на більш дорогі модифікації - 75 720 грн. Якщо порівняти ціни з іншими представниками B-SUV, то це одна з кращих пропозицій на ринку на даний момент.

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