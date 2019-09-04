Автомобіль має схожі Nissan Leaf характеристики та ціну, однак у кузові кросовер та дуже багату комплектацію.

Цілий Kia Soul EV 2015-2016 років виготовлення на автоаукціоні Manheim у США коштує 9-12 тисяч доларів. З урахуванням комісій, доставки та витрат на реєстрацію в Україні він обійдеться у 14-16 тисяч. Тобто майже так само, як і популярний Nissan Leaf. При цьому новим цей електромобіль коштував у США 36 тисяч доларів!

Втім, у Kia Soul EV є кілька переваг над звичним для українців "Ніссаном". По-перше, він зроблений на базі бензинової моделі Kia Soul та відрізняється від неї лише відсутністю радіаторної решітки. Замість неї у електромобіля – кришка зарядного роз'єму. Тому багато кузовних та інших деталей підходять від версії з ДВЗ.

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Це кросовер, тому у нього підвищений кліренс, висока вертикальна посадка. Водночас у електричного "Соула" – всі "блага цивілізації". Особливо – у версії EV+. Це підігрів передніх та задніх сидінь, керма, вентиляція передніх сидінь, "продвинута" мультимедіа, гарна якість салону. Для пасажирів другого ряду тут достатньо місця, також місткий багажник – в ньому навіть поміщається людина.

Втім, запас ходу порівняний з "Ліфом" на тесті у блогера Андрія Іванова був екземпляр з батарею на ¾ об'єму. Повністю заряджений він показував запас ходу у 56-62 милі, тобто десь 100 км. Це скромний показник. Однак Kia комплектується кабелем для швидкісної зарядки, а для Leaf його треба докупляти. Якщо ж порівнювати Kia Soul EV з електричним Fiat 500, то перший значно більший за розмірами та більш універсальний, хоча і дорожчий.

Дивіться відео про Kia Soul EV:

Нагадаємо, що Kia створила гібридні версії для моделі Ceed.